“Аэрофлот”: Панкратов-Черный пришел на рейс пьяным

Панкратов-Черный заявляет, что пьяным не был. Фото: кадр из сериала «Динозавр»

Панкратов-Черный заявляет, что пьяным не был. Фото: кадр из сериала «Динозавр»

Актер оскорблял экипаж и командир судна решил сдать его полиции.

Актера Александра Панкратова-Чернова сняли с рейса из Барнаула в Москву из-за поведения артиста, сообщает РБК со ссылкой на “Аэрофлот” 17 апреля.

Сотрудники авиакомпании сообщили, что актер пришел на рейс пьяным, не стал предъявлять посадочный талон, а прошел в салон и потребовал алкоголь. Панкратов-Черный неоднократно нецензурно оскорбил экипаж и командир судна решил снять его с рейса и передать полиции, передают в авиакомпании.

Сам актер объяснил РБК, что его обвинили в неадекватном поведении, но отрицает, что был пьян.

Александр Панкратов-Черный отпразднует 70-летний юбилей 28 июня. Звание заслуженного артиста ему присвоили в 1997 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти актера Алексея Булдакова.