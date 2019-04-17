“Аэрофлот”: Панкратов-Черный пришел на рейс пьяным

Актер оскорблял экипаж и командир судна решил сдать его полиции.
Актера Александра Панкратова-Чернова сняли с рейса из Барнаула в Москву из-за поведения артиста, сообщает РБК со ссылкой на “Аэрофлот” 17 апреля.
Сотрудники авиакомпании сообщили, что актер пришел на рейс пьяным, не стал предъявлять посадочный талон, а прошел в салон и потребовал алкоголь. Панкратов-Черный неоднократно нецензурно оскорбил экипаж и командир судна решил снять его с рейса и передать полиции, передают в авиакомпании.
Сам актер объяснил РБК, что его обвинили в неадекватном поведении, но отрицает, что был пьян.
Александр Панкратов-Черный отпразднует 70-летний юбилей 28 июня. Звание заслуженного артиста ему присвоили в 1997 году.
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