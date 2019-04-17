“Аэрофлот”: Панкратов-Черный пришел на рейс пьяным

Панкратов-Черный заявляет, что пьяным не был. Фото: кадр из сериала «Динозавр»
Панкратов-Черный заявляет, что пьяным не был. Фото: кадр из сериала «Динозавр»

Актер оскорблял экипаж и командир судна решил сдать его полиции.

Актера Александра Панкратова-Чернова сняли с рейса из Барнаула в Москву из-за поведения артиста, сообщает РБК со ссылкой на “Аэрофлот” 17 апреля.

Сотрудники авиакомпании сообщили, что актер пришел на рейс пьяным, не стал предъявлять посадочный талон, а прошел в салон и потребовал алкоголь. Панкратов-Черный неоднократно нецензурно оскорбил экипаж и командир судна решил снять его с рейса и передать полиции, передают в авиакомпании.

Сам актер объяснил РБК, что его обвинили в неадекватном поведении, но отрицает, что был пьян.

Александр Панкратов-Черный отпразднует 70-летний юбилей 28 июня. Звание заслуженного артиста ему присвоили в 1997 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти актера Алексея Булдакова.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
актер алкоголь аэрофлот барнаул москва панкратов-черный пьяный рейс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Стихия воды» поддержит детей из Ленобласти
Пространство у Таврического сада построят за 1,7 млрд рублей
Ученые выяснили: жертвы школьной травли меньше зарабатывают
Съезд с КАД в сторону “Рыбацкого” на ночь закроют
Очередники Колпинского района получили ключи от квартир из рук Беглова
В Петербурге вручат Молодежную премию
Красносельский суд Петербурга дал Аршавиным время помириться
Жилкомсервис устранит нарушения закона при содержании дома в Лахте