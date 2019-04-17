На Выборгском шоссе сбили женщину на пешеходном переходе

На место прибыли полицейские и медики. Фото:
На место прибыли полицейские и медики. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

В обе стороны растет пробка — о состоянии женщины ничего не известно.

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурга сбили женщину, сообщили очевидцы в социальных сетях в среду 17 апреля. ДТП произошло на пешеходном перекрестке перед съездом на КАД.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции. Точной информации о состоянии женщины пока нет. Причину ДТП не называют — и пользователи социальных сетей поделились на два лагеря: одни обвиняют водителей, которые по правилам должны уступать дорогу, другие защищают автомобилистов, говоря, что пешеходы постоянно провоцируют ДТП.

Авария вызвала серьезные пробки в обе стороны. Сейчас в Санкт-Петербурге 5 баллов сложности дорожной ситуации — к часу пик показатель может вырасти до 7, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Волхове под колеса автомобиля попала пенсионерка.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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