Красносельский суд Петербурга дал Аршавиным время помириться

Аршавин подал на развод еще в феврале. Фото: ФК "Зенит"

Аршавин подал на развод еще в феврале. Фото: ФК "Зенит"

Разведут супругов теперь не раньше 4 июня — у пары есть еще полтора месяца.

Заседание по бракоразводному процессу бывшего футболиста “Зенита” Андрея Аршавина и его жены Алисы отложили до 4 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 17 апреля. Супругам дают полтора месяца на то, чтобы помириться.

Аршавин подал на развод еще в феврале. Его жена тоже подала заявление, только в полицию — она сообщила, что Аршавин шлет ей сообщения с угрозами посадить ее в тюрьму. Адвокат Аршавиной заявил, что спортсмен хочет от жены машину и 1 млн евро.

Бывший футболист клуба Санкт-Петербурга — а сейчас тренер юношеской команды — и журналистка Алиса Казьмина расписались осенью 2016 года. Как стало известно ранее, причиной разрыва между супругами стала неверность Аршавина. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Аршавины не пришли разводиться.