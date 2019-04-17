«Стихия воды» поддержит детей из Ленобласти

Собранные от продажи картин средства направят в детский дом Фото: Pixabay

Собранные от продажи картин средства направят в детский дом Фото: Pixabay

В Доме правительства Ленобласти открылась тематическая выставка рисунков «Стихия воды». Она приурочена к открытию сезона речной навигации-2019. Картины планируют продать на благотворительном аукционе, а полученные средства направить в один из детских домов региона.

Всего на выставке представлено десять картин. Их автором является сотрудница управления по транспорту региона Ульяна Федотова, сообщили в управлении по транспорту Ленобласти.

Тематика всех работ едина — она посвящена воде: «бушующая стихия моря, маяки, парусные корабли и лодки».

Выставка завершится в середине мая. Она приурочена к началу строительства новых причалов для пассажирских лайнеров в Невской Дубровке, Киришах, Грузино и Великом Новгороде.

Отметим, что причал в Невской Дубровке планируют построить к июлю этого года.

Старт навигации по рекам региона намечен на следующий четверг, 25 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что контейнерная линия на Северном морском пути свяжет Ленобласть и Камчатку.