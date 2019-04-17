Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодар» — «Зенит»

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Зенитом» проданы. Об этом сообщается в официально в Twitter красных «быков».

Игра будет проходить в субботу, 20 апреля, на стадионе «Краснодара». Начало матча в 21: 00 по московскому времени. Отмечается, что арена вмещает в себя 35 074 зрителя.

Пока петербургский «Зенит» держится на 1-ом месте в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. «Краснодар», отставая на 6 очков, занимает 3-ю строчку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщала, капитан “Зенита” заявил, что победа над “Анжи” — это лишь три очка: следующий матч с “Краснодаром” будет битвой за шесть. Ивановичу напомнили о накопленных штрафных карточках: тот заметил, что учитывает это, но готов нарушать правила, если это спасет “Зенит” от гола.