Иванович: матч с “Краснодаром” будет битвой за шесть очков

Иванович стал автором второго мяча в матче на 9-ой минуте. Фото: "Зенит"

Иванович стал автором второго мяча в матче на 9-ой минуте. Фото: "Зенит"

Капитан “Зенита”: “Если придется нарушить правила, чтобы спасти команду от гола, я пойду на это”.

Бранислав Иванович рассказал о выигранном матче “Зенита” с “Анжи” в Санкт-Петербурге: по словам капитана команды, петербуржцы отлично начали игру, сообщает “Зенит” 14 апреля.

Иванович подчеркнул, что если команда забивает первой, играть ей становится намного легче. “Зенит” контролировал ход матча, но мог добиться большего, считает сербский защитник.

Капитан “Зенита” заявил, что победа над “Анжи” — это лишь три очка: следующий матч с “Краснодаром” будет битвой за шесть — “Краснодар” стоит на третьей позиции в таблице.

Ивановичу напомнили о накопленных штрафных карточках: тот заметил, что учитывает это, но готов нарушать правила, если это спасет “Зенит” от гола.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что матч в Санкт-Петербурге собрал больше всего зрителей в 23-ем туре.