Матч “Зенит” — “Анжи” в Петербурге собрал 44 тысячи зрителей

Среднее число зрителей на матче 23-его тура — 16 тысяч; на матче “Зенита” этот показатель превысили почти втрое. Фото: Gazeta.SPB

Среднее число зрителей на матче 23-его тура — 16 тысяч; на матче “Зенита” этот показатель превысили почти втрое. Фото: Gazeta.SPB

Игра на “Газпром-арене” стала самым посещаемым противостоянием в 23-ем туре РФПЛ.

Матч “Зенита” против “Анжи” стал самым посещаемым в 23-ем туре РФПЛ, сообщили Gazeta.SPb аналитики агентсва “Турстат” 14 апреля. На стадион “Газпром-арена” пришли свыше 44 тысяч человек.

Для сравнения игру “Ростов” — “Спартак” смотрела 41 тысяча человек, а за противостоянием “ЦСКА” — “Оренбург” наблюдали 16 тысяч. Общее число футбольный фанатов, сходивших на матчи 23-его тура, составляет 3 млн 63 тысячи, сообщают аналитики. Среднее число зрителей на матче — 16 тысяч; на матче “Зенита” этот показатель превысили почти втрое.

Для “Зенита” игра оказалась удачнее, чем для большинства его ближайших соперников: команда Сергея Семака не оставила “Анжи” ни шанса — 5:0. “Краснодар” — ближайший соперник “Зенита” в турнирной таблице” — сыграл вничью с Динамо. “ЦСКА” проиграл “Оренбургу”, а “Спартак” — Ростову. Только “Локомотив”, идущий вторым в таблице, доказал превосходство над “Ахматом” — 1:3.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что думает Семак о нерезультативности Дзюбы.