Семак прокомментировал отсутствие голов у Дзюбы

Главный тренер «Зенита» считает, что совсем неважно, кто именно забивает.

Своим мнением специалист поделился после встречи «сине-бело-голубых» с «Анжи» сегодня, 14 апреля. Матч завершился уверенной победой петербургского футбольного клуба со счетом 0:5. Отличились иностранцы, а вот от Артема Дзюбы реализации моментов так и не было. Семак заверил, что футболист хорошо справляется со своей задачей.

«Не имеет значения кто забивает, главное забивать и побеждать», — отметил он. Специалист считает, что гол скорее нужен для уверенности на поле.

К слову, тренер думает, что «сине-бело-голубые» могли бы забить и больше голов, но в какие-то моменты расслаблялись.

Также Семак заверил, что отрыв в шесть очков не такой уж и большой. Впереди у «Зенита» несколько важных матчей, которые могут существенно изменить позиции в турнирной таблице.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что победа «Зенита» вдохновила Шнурова записать трек.