Победа «Зенита» вдохновила Шнурова записать трек

Шнуров написал песню. Фото: Instagram/shnurovs
Шнуров написал песню. Фото: Instagram/shnurovs

Рок-музыкант Сергей Шнуров по случаю победы «Зенит» над «Анжи» спел песню под гитару. «Сине-бело-голубые» опубликовали видео его исполнения в своем Twitter.

Короткой песне, посвященной победителям, Шнуров дал название «В Питере тире пять» — именно с таким счётом «Зенит» разгромил «Анжи».

Видеозапись этого трека в живом исполнении рок-музыканта под гитару зенитовцы разместили на официальной странице в Twitter.

Напомним, что игра в рамках РПЛ прошла сегодня, 14 апреля. В первом тайме петербургская команда отправила два мяча в ворота соперника. Это произошла на первых десяти минутах матча. Ещё три гола были забиты во втором тайме.

Болел за своих на стадионе «Газпром арена» и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» вырвал победу у «Анжи» со счётом 5:0.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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