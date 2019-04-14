«Зенит» вырвал победу у «Анжи» со счётом 5:0

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Зрители на "Газпром-арене" поддерживали "Зенит" изо всех сил. Фото: Gazeta.SPb

«Зенит» одолел «Анжи» в игре, проходившей на стадионе «Газпром арена» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу «сине-бело-голубых».

На 83-й минуте второго тайма гол забивает Ригони. Буквально спустя несколько минут Дриусси следует его примеру и отправляет мяч в ворота противника. Стоит отметить, что делает он это два раза подряд. Соперникам не нашлось, что ответить на такой натиск со стороны «сине-бело-голубых».

Первые два гола «Зенит» забил ещё на первых десяти минутах игры: Азмун отправляет мяч на второй минуте, а на девятой это делает Иванович.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гол в свои же ворота забил футболист “Зенита” на матче с “Анжи” (видео).

Это не помешало петербургскому клубу одержать победу. В субботу, 13 апреля, прошла встреча “Зенит” и “Анжи”. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу “Зенита”-м.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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«Зенит» вырвал победу у «Анжи» со счётом 5:0