«Зенит» вырвал победу у «Анжи» со счётом 5:0

«Зенит» одолел «Анжи» в игре, проходившей на стадионе «Газпром арена» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу «сине-бело-голубых».

На 83-й минуте второго тайма гол забивает Ригони. Буквально спустя несколько минут Дриусси следует его примеру и отправляет мяч в ворота противника. Стоит отметить, что делает он это два раза подряд. Соперникам не нашлось, что ответить на такой натиск со стороны «сине-бело-голубых».

Первые два гола «Зенит» забил ещё на первых десяти минутах игры: Азмун отправляет мяч на второй минуте, а на девятой это делает Иванович.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гол в свои же ворота забил футболист “Зенита” на матче с “Анжи” (видео).

Это не помешало петербургскому клубу одержать победу. В субботу, 13 апреля, прошла встреча “Зенит” и “Анжи”. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу “Зенита”-м.