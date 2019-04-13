Несмотря на такой “точный” удар своей же команде, “Зенит”-м сумел одержать победу.
В субботу, 13 апреля, в Петербурге встретились “Зенит” и “Анжи”. Матч завершился с разгромным счетом 4:1 в пользу “Зенита”-м. Сообщают представители клуба.
Однако в не обошлось и без инцидентов. Так, в самом начале встречи 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота. Это вышло, когда Левин хотел дать пас назад вратарю, нот мяч угодил не туда.
Во время встречи также отличись Анисимов, Бачинский и Симдянкин. Итог встречи позволил “Зениту”-м набрать 42 очка и таким образом команда заняла третье место турнирной таблицы.
Также сообщается, что следующий мачт состоится 19 апреля. Футболисты встретиться с “Краснодаром”-м на их территории.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что игрок “Зенита” Ригони показал татуировку во всю спину.
😍 Гол с 30 метров 🤭 В свои ворота
Трансляция матча #ЗенитМАнжиМ: https://t.co/3DOkHBEBQt pic.twitter.com/i0jurUSYiv
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 13, 2019