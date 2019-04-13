Гол в свои же ворота забил футболист “Зенита” на матче с “Анжи” (видео)

Следующий мачт состоится 19 апреля. Футболисты встретиться с “Краснодаром”-м на их территории. Фото:https://twitter.com
Следующий мачт состоится 19 апреля. Футболисты встретиться с “Краснодаром”-м на их территории. Фото:https://twitter.com

Несмотря на такой “точный” удар своей же команде, “Зенит”-м сумел одержать победу.

В субботу, 13 апреля, в Петербурге встретились “Зенит” и “Анжи”. Матч завершился с разгромным счетом 4:1 в пользу “Зенита”-м. Сообщают представители клуба.

Однако в не обошлось и без инцидентов. Так, в самом начале встречи 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота. Это вышло, когда Левин хотел дать пас назад вратарю, нот мяч угодил не туда.

Во время встречи также отличись Анисимов, Бачинский и Симдянкин. Итог встречи позволил “Зениту”-м набрать 42 очка и таким образом команда заняла третье место турнирной таблицы.

Также сообщается, что следующий мачт состоится 19 апреля. Футболисты встретиться с “Краснодаром”-м на их территории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что игрок “Зенита” Ригони показал татуировку во всю спину.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Гол в свои же ворота забил футболист “Зенита” на матче с “Анжи” (видео)
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