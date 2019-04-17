Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ

В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».

«Внедорожную» версию «буханки» создали на базе УАЗ «Комби». Модель получила двойную цельнометаллическую кабину и штампованные колесные диски черного цвета. Экспедиционная корзина, установленная на крыше машины, укомплектована специальной лестницей.

Также в базовой комплектации новинка оснащена подогревом передних сидений, раздвижными форточками и новыми удобными ручками дверей.

В салоне УАЗ «Комби Трофи» обзавелся отделкой из водоотталкивающего материала и общим ключом, который подходит как для замка зажигания, так и для дверей.

Внедорожная версия «буханки» может разместить до шести человек и перевозить грузы до 400 кг. Автомобиль имеет мост с блокировкой дифференциала и будет «обут» в колёса BFGoodrich R16 225/75.

Стоить новое детище УАЗ будет от 657 тысяч рублей. Когда новинка появится в дилерских центрах Петербурга пока неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг лучших автомобилей 2018 года.