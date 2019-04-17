«ТЭК» проведет температурные испытания в трех районах Петербурга

В трех районах Петербурга — Пушкинском, Невском и Красносельском, в четверг, 18 апреля, будут проводится температурные испытания. Об этом сообщает ГУП «ТЭК».

В Пушкинском районе испытания будут начинаться на Кузьминском шоссе, 64. В проверке будут задействованы здания в границах Кузьминского и Петербургского шоссе, Детскосельского бульвара и улиц Генерала Хазова, Шишкова и Ленинградской.

В Невском районе испытания будут проходить в границах улиц Бабушкина и Крупской. Начнут проверку от центрального теплового пункта на улице Бабушкина, 51/2.

Также в испытании примут участие теплосети от котельной ОАО «Завод слоистых пластиков» на шоссе Революции, 84 и от ПАО «Пролетарский завод» на улице Дудко, 3.

В процессе проверок труб на прочность температура воды в них может достигать более 100 градусов. Gazeta.SPb просит своих читателе быть осторожными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прорыв трубы в Херсонском проезде заставил автомобилистов ехать в густом паре на ощупь.