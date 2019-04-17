В Луге будут судить женщину за продажу поддельных DVD-дисков

DVD-диски стали причиной для судебного разбирательства. Фото: Pixabay
DVD-диски стали причиной для судебного разбирательства. Фото: Pixabay

У нее не было разрешения на использование объектов авторского права.

О том, что дело о нарушении авторских прав дошло до суда, стало известно сегодня, 17 апреля. По предварительным данным, обвиняемой предпринимательнице принадлежала торговая точка, благодаря которой она реализовывала DVD-диски, а также диски с музыкой и компьютерными программами.

Своей деятельностью она занималась с осени 2018 года. При этом ей даже не приходило в голову получить разрешение на распространение копий объектов авторского права. Таким образом, своими незаконными действиями жительница Ленинградской области причинила ущерб на сумму около 160 тысяч рублей, говорится в сообщении СК РФ по региону. Вскоре уголовное дело рассмотрят в суде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рестораны Петербурга попали на деньги за песни Бузововой. Некоторые из них были вынуждены заплатить более 200 тысяч рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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