В Красносельском районе машина сбила ребенка

Девочке наложили гипс на ногу. Фото: https://vk.com/spb_today
Девочке наложили гипс на ногу. Фото: https://vk.com/spb_today

Девочка на самокате угодила под колеса невнимательного автомобилиста.

Все случилось сегодня, 7 апреля, на углу улиц Доблести и Рихарда Зорге. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что машина наехала на ребенка около шести часов вечера. На место происшествия незамедлительно прибыли две кареты скорой помощи, так как ребенку понадобилась помощь после такой «встречи». Горожане уверяют, что девочку наложили гипс на ногу. Ее жизни ничего не угрожает.

«Была госпитализирована в удовлетворительном состоянии для уточнения диагноза», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Почему восьмилетний ребенок гулял без присмотра взрослых – непонятно. Горожане уже успели повздорить: одни ругают родителей, которые оставили девочку одну на улице, другие – водителя, которые не следит за дорогой, а третьи – самого ребенка, которому стоит чаще смотреть по сторонам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп красносельский район ребенок
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