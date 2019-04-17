В результате ДТП в Песочном госпитализировали пять человек

Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент случился вечером 17 апреля в поселке Песочный Курортного района. Все произошло на Советской улице недалеко от дома 36. Участниками аварии стали три автомобиля – все началось с того, что водитель «ИЖ Оды» не смогут затормозить и врезался в друг за другом стоящие машины – «ВАЗ 2105» и «Шкоду Йети». Они в этот момент ожидали зеленого сигнала светофора, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу.

На место происшествия прибыли врачи, которые увезли в больницу пять человек. Состояние двоих из них оценили как тяжелое, остальных – как удовлетворительное. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства дела, больше никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Красносельском районе машина сбила ребенка. Девочка каталась на самокате, когда на нее наехал автомобиль. Ей наложили гипс на ногу, а затем отвезли в больницу.