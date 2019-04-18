Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма

В рейтинг вошли города воинской славы с населением до 100 тысяч человек, которые более желанны туристами для посещения в День воинской славы.

18 апреля проходит День воинской славы. В этот день в 1242 году русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями в Ледовом побоище, прошедшем на Чудском озере.

Рединг составили эксперты аналитического агентства ТурСтат, учитывая посещаемость городов туристами.

Десятку самых популярных городов возглавила Анапа в Краснодарском крае. Второе и третье место получили два города Ленинградской области: Выборг и Гатчина соответственно.

На четвертом и пятом местах — Дмитров и Можайск в московской области. Далее располагается Феодосия в Республике Крым, Старая Русса в Новгородской области, Ржев в Тверской области, Козельск в Калужской области и Вязьма в Смоленской.

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