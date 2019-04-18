Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма

Выборг. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко
Выборг. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В рейтинг вошли города воинской славы с населением до 100 тысяч человек, которые более желанны туристами для посещения в День воинской славы.

18 апреля проходит День воинской славы. В этот день в 1242 году русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями в Ледовом побоище, прошедшем на Чудском озере.

Рединг составили эксперты аналитического агентства ТурСтат, учитывая посещаемость городов туристами.

Десятку самых популярных городов возглавила Анапа в Краснодарском крае. Второе и третье место получили два города Ленинградской области: Выборг и Гатчина соответственно.

На четвертом и пятом местах — Дмитров и Можайск в московской области. Далее располагается Феодосия в Республике Крым, Старая Русса в Новгородской области, Ржев в Тверской области, Козельск в Калужской области и Вязьма в Смоленской.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге продолжает дорожать недвижимость.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
выборг гатчина путешествия рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умер специальный корреспондент Первого канала
Кинотеатр «Подвиг» в Колпино выкупит Санкт-Петербург
Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма
Ученые считают, что женщины лучше скрывают измены
Ученые впервые смогли оживить мозг мертвого животного
Жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа
Эксперты выбрали лучшую машину 2019 года
На eBay пытались продавать угли из Нотр-Дама