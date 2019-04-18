В ДТП на Невском столкнулись 5 машин, двое пострадавших

Две девушки получили травмы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Две девушки получили травмы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Как стало известно Gazeta.SPb на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга поздно вечером 17 апреля около 23:25 произошло массовое ДТП.

У дома 104 по Невскому проспекту 25-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» от каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», выехал не полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автомобилем марки «Мерседес», автомобилем марки «Киа», двумя автомобилями «Хундай» и автомобилем «Шкода».

В дорожно-транспортном происшествии участвовало пять автомобилей, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В аварии пострадали две 23-летние пассажирки, находившиеся в каршериноговом «Фольксвагене».

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП в Песочном госпитализировали пять человек.