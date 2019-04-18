Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями

Житель Китая хотел накормить одного из жирафов в зоопарке десятью тысячами юаней. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел в городе Куньмин провинции Юньнать в Китае. Находясь в зоопарке, мужчина кинул в вольер жирафу банкноты общей суммой в десять тысяч юаней и ушел.

Отметим, что по курсу ЦБ РФ на 18 апреля 2019 года десять тысяч юаней составляет 95 633 российских рубля. Что побудило богача совершить такой поступок остается неизвестным.

После происшествия сотрудники зоопарка опросили посетителей, но виновника найти не смогли, посетитель кинул деньги в вольер из «мертвой зоны», поэтому камеры его не зафиксировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что последняя самка редчайшей черепахи умерла в зоопарке Китая. В результате потери, в мире осталось лишь три черепахи этого вида. Один самец проживает в том же зоопарке, что и погибшая. Две черепахи находятся во Вьетнаме, однако их пол неизвестен.