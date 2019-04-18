Пожар во Всеволожске оборвал детский спектакль

Пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Вчера, 17 апреля, около 20:00 часов вчера во Всеволожске в Ленинградской области произошел пожар.

ВОзгорание произошло на территории заброшенного двухэтажного здания, которое находится рядом с домом 110 по Колтушскому шоссе. Площадь дома насчитывает порядка 100 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС по Ленинградской области.

На место пожара оперативно приехал расчет 94 пожарной части, пишет 46news.ru. Пожар длился долго, точно более часа.

В социальной сети «ВКонтакте» администратор театра «Комедианты» Валя Острикова сообщила у себя на страницу, что в Доме культуры, находящемся неподалеку от пожара, проходил детский спектакль «Полианна». Дом культуры пришлось эвакуировать, а спектакль прервать. Причиной этого была угроза распространения огня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Невском столкнулись 5 машин, двое пострадавших.