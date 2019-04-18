Петербуржец проводил «обнал» и заработал на этом более 11 млн

Подозреваемый был признан виновным в проведении незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с получением дохода в особо крупных размерах.

Установлено, что Петр Воронин с октября по январь 2015 год занимался незаконной банковской деятельностью, не имея регистрации или разрешения на таковую, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Мужчина проводил операции по обналичиванию денежных средств и получал за это плату в виде процентов. По итогам такой деятельности он заработал более 11,3 миллионов рублей.

Воронин признал свою вину, а в ходе предварительного расследования согласился поспособствовать правоохранительным органам в отношении людей, которые обвиняются в аналогичных преступлениях

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Воронина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей.

На имущество подсудимого наложен арест.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП на Невском столкнулись 5 машин, двое пострадавших.