Псковские профсоюзы проверят на конфликт интересов

Скандал в Псковском профсоюзе вышел на федеральный уровень. Разобраться в ситуации намерены представители контрольно-ревизионной комиссии Федерации независимых профсоюзов России.

Поводом для проверки стала деятельность областного совета профсоюзов под руководством Ульяны Михайловой. Внимание контрольных органов привлекли многочисленные публикации местных СМИ о конфликте интересов в профсоюзной сфере.

К примеру, супруг Ульяны Михайловой почти сразу после избрания ее на пост Председателя областного совета профсоюзов возглавил подконтрольный профсоюзам курорт «Хилово». В результате доходы семьи Михайловых возросли многократно.

В течении пяти лет они стали всего в два раза меньше доходов облсовпрофа и составляют 36 млн рублей. Кроме того, муж Ульяны Михайловой, возглавляющий дочернее предприятие облсовпрофа, раз в квартал получает премию на сумму более 1 млн рублей, а брат имеет тесные связи с крупным подрядчиком профсоюзного курорта.

Как сообщают местные СМИ, Ульяна Михайлова не видит в этом проблемы и конфликта интересов. Об этом она заявила на пресс-конференции.

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