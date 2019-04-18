В Выборгском районе мужчина избил деревянной палкой знакомого

Драка между мужчинами произошла около часа ночи 17 апреля, в среду, в квартире одного из домов по 1-му Муринскому проспекту.

У хозяина квартиры в гостях находился 30-летний житель Новгородской области, приходившийся ему приятелем. Друзья вместе распивали алкогольные напитки.

Всё шло хорошо до тех пор, пока между приятелями не возникла ссора. Невежливый гость избил деревянной палкой 27-летнего хозяина квартиры. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Соседи описали приметы недоброго гостя. Сотрудники полиции в тот же день задержали подозреваемого. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец проводил «обнал» и заработал на этом более 11 миллионов рублей.