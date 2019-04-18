Опубликован текст письма о бомбе, пришедший судам Петербурга

Злоумышленники разослали одно и тоже письмо по множеству адресов. Фото: pixabay.com

Злоумышленники разослали одно и тоже письмо по множеству адресов. Фото: pixabay.com

Большая часть судов вернулась к работе — заседания продолжаются.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала текст письма о бомбе, который пришел утром в четверг 18 апреля. Одно и то же письмо, видимо, получил целый ряд городских объектов — утром в Санкт-Петербурге эвакуировали несколько школ, шесть судов и Эрмитаж.

Как следует из опубликованного фото, в теме письма злоумышленники прописали арабские слова.

Сейчас суды возвращаются к работе и приступают к заседаниям. Уже известно, что все шесть судов — Невский, Петроградский, Московский, Приморский, Красногвардейский и Кировский — снова нормально функционируют. Никаких опасных предметов в зданиях не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге посетителей выводят из Эрмитажа.