Эрмитаж эвакуирован после сообщения о бомбе

В Петербурге массово эвакуировали школы и городские суды.

Здание Эрмитажа эвакуируют после письма о бомбе, сообщили в музее 18 апреля в четверг. А ведь сегодня в государственный музей можно было сходить бесплатно.

Сотрудников и посетителей выводят после сообщения о минировании. Правоохранительные службы Санкт-Петербурга проверят музей. Сегодня на проверку закрыли несколько судов Петербурга и школ, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Объединенная пресс-служба судов опубликовала фото пришедшего электронного письма — они подписаны именем Владимира Путина. Несколько судов уже проверили и ничего опасного не нашли — сотрудники возвращаются к работе, заседания возобновляются.

Эрмитаж сегодня работает до 18:00, но кассы закрываются в 17:00. Проверка обычно занимает от часа до двух.