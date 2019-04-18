В Петербурге массово эвакуируют суды

В Петербурге письма с угрозами взрыва начали поступать в суды города. Сотрудники и посетители эвакуированы из Московского, Невского и Приморского районных судов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Идет проверка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что это уже не первый случай, когда в суды Петербурга приходили «минные» письма. Одна из таких угроз пришла на электронный адрес петербургского городского суда в конце февраля. Сотрудники были вынуждены покинуть здание, однако после проверки здание выяснилось, что угроза была ложной.