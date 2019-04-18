В Петербурге массово эвакуируют суды

В Петербурге письма с угрозами взрыва начали поступать в суды города. Фото: Рixabay
В Петербурге письма с угрозами взрыва начали поступать в суды города. Фото: Рixabay

В Петербурге письма с угрозами взрыва начали поступать в суды города. Сотрудники и посетители эвакуированы из Московского, Невского и Приморского районных судов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Письмо с угрозой. Фото: В Петербурге массово эвакуируют суды и школы
Письмо с угрозой. Фото: В Петербурге массово эвакуируют суды и школы

Идет проверка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что это уже не первый случай, когда в суды Петербурга приходили «минные» письма. Одна из таких угроз пришла на электронный адрес петербургского городского суда в конце февраля. Сотрудники были вынуждены покинуть здание, однако после проверки здание выяснилось, что угроза была ложной.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
миннирование суды эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Кингисеппа сломал соседу череп пластиковой трубой
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении ножом
В пьяном дыму мужчина пырнул приятеля в живот и убежал
Пенсионер вонзил нож в соседа по коммуналке на Куйбышева
В Петербурге проходит массовая эвакуация школ
В Петербурге массово эвакуируют суды
В Выборгском районе мужчина избил деревянной палкой знакомого
Псковские профсоюзы проверят на конфликт интересов