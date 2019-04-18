Около сотни туристов не смогли улететь из Петербурга в Хайнань

Россияне не смогли улететь в Китай. Фото: Pixabay
Россияне не смогли улететь в Китай. Фото: Pixabay

Их имена не нашли в списке пассажиров.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. На борт самолета не смогли попасть только россияне – китайские же туристы смогли отправиться на остров без проблем. В чем дело – пока что не удалось выяснить. Уточняется, что свои билеты люди покупали через компании Good Time, «Планета Travel» и TUI. Сейчас выясняется, в чем дело и как быть дальше.

В Ростуризме объяснили, что виной всему может быть длинная цепочка из посредников, передает издание «Фонтанка». Также есть мнение, что существуют разногласия между двумя китайскими фирмами, которые и повлияли на такой исход событий. Некоторым пассажирам уже пообещали вернуть деньги за несостоявшуюся поездку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Панкратов-Черный был снят с рейса. Актер вел себя неподобающим образом, поэтому пришлось вызвать полицейских.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Китай рейс самолет
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