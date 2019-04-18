В пустыне Монголии найдены останки неизвестного динозавра

При жизни данный вид динозавтра был около трех метров в длину Фото: pixabay

При жизни данный вид динозавтра был около трех метров в длину Фото: pixabay

В пустыне Гоби в Монголии обнаружены неплохо уцелевшие окаменелые кости неизвестного вида гадрозавроидов. Такое заявление сделал международный коллектив палеонтологов, сообщает издание «Planet Today»

Отмечается, что данный вид, существовавший примерно 100 миллионов лет назад, носит название Gobihadros mongoliensis.

Данный динозавр был довольно скромных размеров — около трех метров в длину, а передвигался «зверь», задействуя все четыре конечности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли доказательства гибели динозавров от метеорита.

Палеонтологи обнаружили «кладбище динозавров». Смерть животных наступила в результате цунами, после падения астероида, уничтожившего 75% жизни на Земле. Это произошло порядка шестидесяти шести миллионов лет назад.