Facebook хранил личные данные пользователей Instagram в незашифрованном виде

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Пароли от Instagram-аккаунтов нескольких миллионов пользователей находились в открытом доступе. Об этом сообщило руководство Facebook.

Как сообщают Известия, представительство Facebook пообещало исправить эти недочеты и проинформировать всех, чьи пароли были не защищены.

Отмечается также, пароли хранились в «читаемом» формате.

Компания Facebook ещё в конце марта призналась в том, что сотрудники имеют доступ к паролям порядка 600 млн пользователей одноименной социальной сети. В отношении компании в то же время возбудили уголовное дело в связи с незаконной передачей данных компаниям Apple, Amazon и Microsoft.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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