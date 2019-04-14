В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В популярных сервисах Instagram, Facebook и WhatsApp произошли технические неполадки. Об этом сообщили на сайте Downdetector, отслеживающем сбои на популярных интернет-ресурсах.

Сообщается, что неполадки в Instagram зафиксировали в районе 13 дня по московскому времени, сбои в Facebook произошли около 13:30 мск.

На трудности при эксплуатации указанных сервисов пожаловались жители России, Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии и США.

По информации Downdetector, около 46% пользователей Instagram испытали сложности при авторизации, 44% столкнулись с некорректной загрузкой новостной ленты и ещё у 12% не получилось осуществить переход на сайт Instagram.

Неполадки в работе Facebook были связаны с доступом к сайту.

WhatsApp начал «барахлить» примерно с 14 часов дня по московскому времени. Жалобы последовали от жителей Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии, Малайзии, Сингапура и ОАЭ.

У 86% пользователей не получается подключиться к серверу, 6% указали на проблемы с авторизацией и ещё столько же не смогли войти на веб-сайт мессенджера.

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