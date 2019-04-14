Зарядка на ночь может «сжечь» ваш смартфон

Эксперты рассказали о четырех способах продлить жизнь аккумулятора смартфона. Рекомендации более актуальны для устаревших или бюджетных гаджетов.

Перове — это не оставлять телефон заряжаться на всю ночь, потому что именно в ночное время в электросети появляется переизбыток энергии. Это может привести к тому, что устройство просто перегорит.

По этой же причине не стоит пользоваться дешевыми и плохими зарядными устройствами, пишет ФАН.

Если вы заряжается смартфон в автомобиле, то не стоит начинать зарядку до запуска двигателя, так как пред ним происходит всплеск энергии, который может навредить устройству.

Также во время зарядки не стоит запускать энергоемкие приложения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы пять российских регионов, где вакансий на рынке труда больше, чем официально безработных.