Названы регионы, где вакансий больше, чем безработных

Найти работу в Москве и Петербурге должно быть несложно. Фото: Pixabay

Найти работу в Москве и Петербурге должно быть несложно. Фото: Pixabay

В некоторых регионах нашей страны количество вакансий сильно превышает число безработных жителей.

Международная аудиторском-консалтинговая сеть FinExpertiza провела масштабное исследование, в ходе которого выявила, что в стране более 80 тысяч «лишних» вакансий.

Мониторинг показал, что в пяти регионах России свободных рабочих мест больше, чем людей, находящихся в поиске работы. Наибольший профицит рабочих мест был замечен в Москве. Вакансий в столице на 57,8 тысяч больше, чем официальных безработных, пишет «Российская газета».

В Петербурге профицит значительно меньше — 19,1 тысяч. Третье место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ: число вакансий всего в 1,4 тысячи превышает число безработных. В Чукотском автономном округе похожая ситуация — 1,2 тысячи. И последний регион — это Магаданская область, но профицит здесь составляет всего 300 вакансий.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Виталия Милонова избили в Петербурге.