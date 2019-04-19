На премьеру «Мстители: Финал» в России можно попасть за 100 тысяч рублей

"Если что-то идёт не так" деньги вернут Фото: Pixabay

"Если что-то идёт не так" деньги вернут Фото: Pixabay

Билет за 100 тыс. рублей на предпоказ фантастического блокбастера «Мстители: Финал» можно приобрести на сервисе «Юла». Соответствующая информация появилась на сайте 16 апреля.

Именно столько стоит аккредитация на Московский международный кинофестиваль, на котором ленту покажут до премьеры. На него смогут попасть только лица, персонально приглашённые компанией Disney.

В объявлении также указано, что покупателя будут сопровождать до прохода в кинотеатр. Продавец готов вернуть все деньги, если что-то пойдёт не так.

Мировая премьера картины «Мстители. Финал» состоится 24 апреля. В России завершение саги начнут показывать с 29 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что онлайн-кинотеатр заплатит $1000 тому, кто посмотрит 40 часов фильмов Marvel.