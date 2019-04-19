Петербург возглавил рейтинг российских городов с самыми дешевыми отелями

Петербург стал лидером рейтинга российских городов с самыми бюджетными отелями. В городе на Неве можно остановиться всего за 513 рублей в сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Aviasales.

В Северной столице расположены самые доступные отели: от 513 рублей за человека в сутки. Обращаем внимание, что речь идёт не о хостелах.

Второе место заняли сразу четыре города — Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. За сутки проживания в отелях этих городов в среднем нужно заплатить 600 рублей на человека. Отмечается, что бюджетные отели располагаются в шаговой доступности от главных достопримечательностей.

Пермь также вошла в этот рейтинг и стала третьей: за проживание туристы в среднем платят 640 рублей за номер. На четвертой строчке оказалась Уфа — 680 рублей в сутки. Пятерку лидеров замыкает Челябинск: ночевка в отеле туристам обойдется минимум в 700 рублей.

На последнем месте оказался Омск. Здесь путешественникам нужно заплатить не менее 960 рублей за ночь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что около сотни туристов не смогли улететь из Петербурга в Хайнань.