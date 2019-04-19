«Автодор СПб» приведет в порядок дороги в Пушкинском районе

На дорогах найдены выбоины и просадки Фото: Pixabay

На дорогах найдены выбоины и просадки Фото: Pixabay

В Пушкинском районе Петербурга в ходе проверки прокуратура уличила ОАО «Автодор СПб» в нарушении закона при содержании дорог. Организация отвечает за обслуживание улично-дорожной сети ранее названного района.

Согласно госконтракту, в рамках исполнения задания Комитета по благоустройству Петербурга организация обязана обеспечивать состояние дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями.

Однако в ходе проверки было установлено, что на улицах Новодеревенской, Саперной, Березовой, Госпитальной, Конюшенной, Александра Матросова, пересечении улиц Мичурина и Гуммолосаровской, на Ям-Ижорском шоссе на проезжих частях имеются серьёзные дефекты.

Выявленные выбоины и просадки превышают предельный размер, установленный положениям ГОСТ. Это негативно сказывается на состоянии дорожного движения, сообщили в городской прокуратуре.

Также было зафиксировано, что пешеходные ограждения на пересечении улиц Ломоносова и Кедринской, Петербургского шоссе и Витебского проспекта, а также Павловского шоссе и улицы Главной деформированы.

Руководство ОАО «Автодор СПб» обязали устранить нарушения закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.