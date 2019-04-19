Дорожники отмыли от загрязнений половину улиц Петербурга

Более половины улиц Петербурга отмыли дорожные работники с начала весенней уборки. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Силами дорожных служб от загрязнений, скопившихся за зиму, очищено более 50% дорог. Отмечается, что специалисты отмыли от песка и грязи поребрики, ограждения и остановки.

С того момента, как из города на Неве ушли ночные заморозки, уборка стала гораздо интенсивнее. Теперь при мытье улиц работники могут использовать воду круглые сутки.

Сегодня, 19 апреля, в Северной столице планируют провести «клининговые» процедуры еще по 228 адресам.

Ежедневно в уборке петербургских улиц задействуют около 630 единиц спецтехники. В ночное время их численность снижается до 520 единиц. Более половины из них моет дороги, а остальные работают на тротуарах.

Дорожники уже успели вывезти около 15 тысяч тонн грязи. В мероприятиях использовалось порядка 180 тысяч кубометров воды. Отмечается, что накануне на мытье улиц ушло около 9 тысяч «кубов» воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начали восстанавливать дороги после зимы.