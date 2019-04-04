В Петербурге начали восстанавливать дороги после зимы

Рабочие устраняют последствия зимы. Фото: https://mostotrest-spb.ru/
Рабочие устраняют последствия зимы. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

Из-за оттепели на некоторых трассах образовались ямы и трещины, которые становятся причинами ДТП.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. За дело сотрудники СПб ГБУ «Мостотреста» взялись только сейчас, потому что в город наконец пришла весна, а вместе с ней необходимая температура воздуха для дорожных работ. Специалисты отмечают, что всю зиму следили за обстановкой на трассах.

В местах, где появлялись выбоины, накладывали временную пломбу, говорится в сообщении компании. Уже в этот четверг рабочие приступили к восстановлению дороги на пешеходной части моста Обуховской обороны. Они как бы «вырезают» поверженный участок и заливают его асфальтобетонной смесью.

Напоминаем, что ближе к марту петербуржцы в социальных сетях не раз жаловались на то, что натыкались в темноте на ямы. Это приводило к поломке автомобиля или же к авариям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге около 4 миллиардов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дорога мостотрест ремонт
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