Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге около 4 миллиардов рублей

В Петербурге на улучшение условий для комфортной езды автомобилистов потратят более 4 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена КРТИ на сайте госзакупок.

Около одного миллиарда власти города планируют выделить на замену дорожного покрытия в восточной части Санкт-Петербурга. Такую сумму «зароют в землю» улицы Народной улицы, проспекта Большевиков и Дальневосточного проспекта.

Аналогичная сумма выставлена за ремонт дороги на шоссе Революции, проспектах Луначарского, Косыгина, а также Гражданском проспекте. Отремонтировать планируют и улицы Марата, Двинская, проспекты Стачек и Ленинский.

Проспекты Просвещения и Тихорецкого обойдутся городу в 800 миллионов рулей. На Колпинский район выделят 230 миллионов рублей, Петродворцовый –150 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Ленобласть выделит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог.