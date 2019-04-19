Петербуржец, избивший инвалида в Кронштадте, может лишиться свободы

В Кронштадтском районе Петербурга в отношении злоумышленника, покалечившего инвалида, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Как стало известно Gazeta.SPb, в отношении петербуржца, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 58-летнему инвалиду с тяжелым заболеванием.

Напомним, инцидент произошел накануне рано утром 18 апреля. Правоохранители уже днем установили личность злоумышленника — мужчину благополучно задержали, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно материалам дела, задержанный несколько раз ударил пострадавшего после того, как между случайными собеседниками произошел словесный конфликт из-за замечания последнего.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге неизвестные избили 17-летнего студента.