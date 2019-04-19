Ученые объяснили, для чего младенцы лепечут

Хотя младенческие звуки и звучат бессмысленно, лепет ребенка фактически закладывает основу для развития языка в дальнейшей жизни.

Все больше исследований, проведенных за последние несколько десятилетий, показывают, что среди разнообразных звуков, издаваемых младенцами, лепет — это особая категория, которая начинает звучать через 6–8 месяцев после рождения. И в последующие несколько месяцев общение детей с родителями, в основном, сводится к цепочкам ба, га и да, акцентированным случайным набором звуков.

«Это можно определить как создание повторяющихся, похожих на речь слогов, — приводит слова лингвистов научный журнал Livescience. – Лепет — это начало изучения звуков, которые можно использовать в речи».

Для того, чтобы обнаружить различные фазы развития лепета, необходимо повышенное внимание. Вначале дети будут произносить ряд различных согласных и гласных, которые у них повторяются очень ритмично. Вскоре после этого они, как правило, ограничивают свой исследовательский инвентарь только одним или двумя слогами, которые начинают повторять чаще — к примеру «гагага» или «дададада».

По мнению ученых, наличие пары разных звуков, которые можно создать по своему желанию, кажется необходимым условием для того, чтобы действительно начать говорить осознанно. На этой стадии дети воспроизводят эти длинные парные слоговые струны как своего рода рефлексивное моторное поведение, не осознавая его практической ценности. Но вскоре звуковые струны превращаются в более короткие, более обрезанные выражения, которые начинают напоминать слова.

Считается, что этот сдвиг обусловлен растущим осознанием ребенком слов, которые произносят окружающие его взрослые, и желанием имитировать их.

После нескольких месяцев лепета дети улавливают формы слов, который они способны произнести. Это и становится основным мостом, позволяющим повторять простые слова, которые они часто слышат — слова, которые они могут осознать и связать с чем-то. К примеру, «пока-пока» или «дай-дай». В этот момент — обычно в возрасте от 10 до 15 месяцев — дети используют смесь болтовни и полностью сформированных слов.

Когда у ребенка будет репертуар из 20–30 слов, которые он регулярно произносит, то можно говорить, что лепет сменился речью.

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