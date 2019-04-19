Проводится проверка информации об избиении школьницы в Гатчине

По факту избиение проводится проверка. Фото: Скриншот из видео.
По факту избиение проводится проверка. Фото: Скриншот из видео.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту избиения девочки в Гатчине, которое попало на видео.

Материалы по делу переданы в следственные органы СКР по указанию руководства СУ СК РФ по Ленинградской области для проведения доследственной проверки сообщения о преступлении, которое распространили СМИ.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 17 апреля у гаражей рядом с Госпитальным переулком в Гатчине. 14-летняя девочка била сверстницу одна, а после, когда пострадавшая отошла в сторону, к избиению подключились ещё две девочки 14 и 16 лет. Последние так же нанесли пострадавшей несколько ударов ногами и руками.

Двое из нападавших принесли девочке свои извинения.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку для установления мотивов и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что видео с избиением школьницы из Гатчины выложили в сеть.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
гатчина избиение школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым уместилось в 12 ...
Аэропорт Пулково перенаправит сточные воды в систему канализации
Сервис “Яндекс.Еда” планирует снизить количество смен сотрудников после ...
Петербурженка попадет в колонию за невыплату алиментов
В Петербурге задержали 27 тонн аргентинской говяжьей диафрагмы с кровяными ...
В детсаду Нягани ребенок 4-х лет погиб от асфиксии во время прогулки
Проводится проверка информации об избиении школьницы в Гатчине
За убийство родного брата петербуржец сядет на 8 лет