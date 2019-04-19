Проводится проверка информации об избиении школьницы в Гатчине

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту избиения девочки в Гатчине, которое попало на видео.

Материалы по делу переданы в следственные органы СКР по указанию руководства СУ СК РФ по Ленинградской области для проведения доследственной проверки сообщения о преступлении, которое распространили СМИ.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 17 апреля у гаражей рядом с Госпитальным переулком в Гатчине. 14-летняя девочка била сверстницу одна, а после, когда пострадавшая отошла в сторону, к избиению подключились ещё две девочки 14 и 16 лет. Последние так же нанесли пострадавшей несколько ударов ногами и руками.

Двое из нападавших принесли девочке свои извинения.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку для установления мотивов и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что видео с избиением школьницы из Гатчины выложили в сеть.