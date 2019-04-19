В детсаду Нягани ребенок 4-х лет погиб от асфиксии во время прогулки

Следственный комитет возбудил уголовное дело, по которому теперь проходит воспитатель дошкольного учреждения.

Инцидент произошел 18 апреля в оном из детских садов Нягани, сообщает Piter.tv со ссылкой на Следственный комитет ХМАО — Югре.

Мальчик погиб по время прогулки. Он засунул голову между перекладинами деревянной конструкции на детской площадке. Разумеется, в силу возраста, ребенку было 4 года, выбраться он не мог. Спустя некоторое время его все-таки извлекли из конструкции и доставили в больницу. Спасти жизнь ребенку не удалось. Предварительная причина смерти — асфиксия.

Следственный комитет начал роверу и возбуждено уголовное дело в адрес воспитателя детского сада. Также допрашиваются руководство и работники детского сада.

Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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