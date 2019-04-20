В Петербурге будет облачная и дождливая суббота

По прогнозам ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов.

Выходной в Петербурге синоптики обещают облачным и местами дождливым. Однако прояснения, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, все-таки можно ждать.

Ночью в некоторых районах уже прошел небольшой дождь, днем — пройдет в других. Ветер 20 апреля будет северным и северо-восточным. Воздух прогреется до плюс 10 градусов. Атмосферное давление днем будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам и жителям Ленобласти обещают пасмурные выходные.