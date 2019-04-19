Петербуржцам обещают пасмурные выходные

Солнечные деньки временно подошли к концу.

Своими прогнозами поделился Михаил Леус, синоптик центра «Фобос». Специалист уверен, что уже сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге пойдет дождь. Он начнется еще ночью – пасмурная погода будет сопровождаться плюсовой температурой. В светлое время суток воздух прогреется до 10 градусов тепла. По улицам города будет гулять ветер, который разгонится до девяти метров в секунду, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Насколько долго солнце не будет выглядывать из-за туч – не уточняется. Синоптик отметил, что аналогичная погода будет и в Ленинградской области.

Напоминаем, что рабочая неделя выдалась теплой и солнечной – петербуржцы поснимали теплые куртки и наслаждалась хорошей погодой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге покрасят более двух тысяч скамеек. Сейчас город активно готовят к майским праздникам – отмывают дороги, сажают цветы и вот даже приводят в порядок скамейки.