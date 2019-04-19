В Петербурге покрасят более двух тысяч скамеек

Садовники активно готовят город к майским праздникам.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Свой цвет в ближайшее время изменят около 2,1 тысяч скамеек, говорится в сообщении Комитета по благоустройству. Уточняется, что для начала их нужно будет отмыть специальным раствором и только потом покрывать краской. Поломанные скамейки отремонтируют. Цвет тех или иных скамеек подбирают индивидуально и оглядываясь на архитектуру. У Манежной площади, например, их покрасили в белый цвет. Садовники уверяют, что краска обычно высыхает примерно за сутки.

Напоминаем, что сейчас идет активная подготовка к маю. В городе сажают цветы, обустраивают цветники, моют дороги и активно приводят все в порядок. Беглов хочет, чтобы месячник завершился к майским праздникам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев пустят в сады после просушки на выходных. Некоторые из них, правда, заработают только на следующей неделе.