Петербуржцев пустят в сады после просушки на выходных

Многие из них готовы принимать гостей.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Уже завтра, 20 апреля, горожане смогут провести время в Таврическом и Овсянниковском садах, а также в Казанском сквере, говорится в сообщении Комитета по благоустройству. Уточняется, что Юсуповский сад откроется чуть позже – только 22 апреля, так как его продолжают подготавливать. К ним ближе к концу месяца присоединяться остальные сады и скверы города.

Напоминаем, что их закрыли для посетителей в конце марта на традиционную весеннюю просушку. Она необходима для того, чтобы не был нарушено покрытие дорожек.

К слову, суббота и воскресенье обещают быть теплыми днями, так что отправиться в любимый сад на прогулку в свободное время – отличная идея.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пространство у Таврического сада построят за 1,7 млрд рублей. Там откроют рестораны, лектории, учебные классные и многое другое.