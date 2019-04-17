Пространство у Таврического сада построят за 1,7 млрд рублей

В Петербурге на углу Потемкинской и Шпалерной улиц планируют построить новое общественное пространство. Инвестиции в проект составят 1.7 млрд рублей. Об этом сообщили в компании Ginza Project.

По плану разработчиков проекта на месте заброшенных типовых советских оранжерей появятся пространство гастрономической, прогулочной и образовательной зонами. В образовательной оранжерее разместится лекторий, детский клуб и учебные классы. Прогулочная зона будет состоять из оранжереи, зимнего сада, фудкорта, концертного зала и др.

Концепцию будет разрабатывать основатель бюро Wowhaus, архитектор Олег Шапиро. На территории постараются привнести минимум новшеств, чтобы не разрушить уже сложившуюся среду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Светлана Сурганова рассказала, что хочет открыть арт-пространство в Санкт-Петербурге.