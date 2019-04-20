За два дня в Санкт-Петербурге пропали 9 дорогих иномарок

Полицейские нашли одну из них — но ее стоимость может превышать 9 млн.

За два дня в Санкт-Петербурга пропали 9 дорогих иномарок, а нашли одну, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 20 апреля.

В четверг пропало четыре машины: исчезли Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser, KIA Optima и наконец Jeep Grand Cherokee — розничная цена последнего стартует от 3 млн рублей.

В субботу автовладельцы потеряли еще одну KIA Optima, Hyundai Sonata, Nissan Qushqai и Toyota Land Cruiser Prado. Общая сумма ущерба не называется — но по каждой пропаже возбудили дело о краже в особо крупном размере, передают в МВД Санкт-Петербурга, а значит машины стоят не меньше миллиона каждая.

Полицейским удалось пропавший Mercedes Benz S500 Maybach – а цена такой модели может превышать 9 млн рублей. Его обнаружили в поселке Ганино Выборгского района Ленобласти на следующий день после того, как владелец заявил о пропаже.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ищут Lexus.