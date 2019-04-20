Медсестра ДНР погибла, защищая раненых бойцов от солдат ВСУ

В ДНР заявили, что диверсанты Украины нарушили “Пасхальное” перемирие.

Три бойца ДНР погибли при наступлении солдат ВСУ на территорию самопровозглашенной республики, сообщили в ДНР 20 апреля.

В республике заявили, что украинские диверсанты нарушили “Пасхальное” перемирие и попытались проникнуть в на территорию ДНР. Всего наступало две группы по 10-12 человек. Солдаты ВСУ попали на минное поле, четверо погибли, пятеро ранены.

В бой вступили лейтенант Пшеничный С.Е. и младший сержант Жильцов В.И. — они получили ранения, к ним бросилась санинструктор Лилия Эгалегердиева, чтобы оказать медпомощь. Когда солдаты ВСУ подошли ближе, она обстреляла наступавших из автомата. Все трое погибли. Как сообщают СМИ, медсестре было 23 года.

В ДНР заявили, что Порошенко пытается сорвать второй тур выборов, в которых победить не может.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дебаты с Порошенко прервало сообщение о теракте.