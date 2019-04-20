Теледебаты с Порошенко “разбавил” звонок о возможном теракте

Телевизионные дебаты проходили в студии “Общественного телевидения”. Ведущая предложила Порошенко покинуть студию.
Однако он все-таки решил остаться. Ранее ведущая Мирослава Барчук сообщила, что неизвестный позвонил на телеканал и сообщил о возможном террористическом акте. Об этом сообщает РБК.
Также сообщается, что звонивший находился в студии, где должны были проходить теледебаты.
“Меня просят сказать это в эфире… Для вас есть возможность покинуть зал”, — сказала ведущая.
Ранее между Порошенко и Зеленским прошли дебаты на стадионе “Олимпийский” в Киеве. Зеленский решил ограничиться этими дебатами и не поехал в студию “Общественного телевидения”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него.